29.04 12:50 MIGnews.com

Авария энергосети в Амстердаме привела к сбоям Telegram

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Отключение электроэнергии в районе Амстердама привело к масштабному сбою в работе популярного мессенджера Telegram во многих странах Европы.Об этом администрация сервиса сообщила на своей странице в Twitter."Ведутся восстановительные работы после масштабного отключения электроэнергии в окрестностях Амстердама. Пользователи Telegram в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в России и СНГ не могут подключиться", - говорится в сообщении.Отключение электроэнергии также нарушило работу крупного аэропорта Схипхол, обслуживающего значительную часть Нидерландов.Павел Дуров, основатель Telegram отметил, что "серьезный перегрев в одном из кластеров может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение следующих нескольких часов".