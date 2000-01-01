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Авария энергосети в Амстердаме привела к сбоям Telegram29.04 12:50   MIGnews.com

Авария энергосети в Амстердаме привела к сбоям Telegram

Отключение электроэнергии в районе Амстердама привело к масштабному сбою в работе популярного мессенджера Telegram во многих странах Европы.

Об этом администрация сервиса сообщила на своей странице в Twitter.

"Ведутся восстановительные работы после масштабного отключения электроэнергии в окрестностях Амстердама. Пользователи Telegram в Европе, странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в России и СНГ не могут подключиться", - говорится в сообщении.

Отключение электроэнергии также нарушило работу крупного аэропорта Схипхол, обслуживающего значительную часть Нидерландов.

Павел Дуров, основатель Telegram отметил, что "серьезный перегрев в одном из кластеров может вызвать некоторые проблемы с подключением для европейских пользователей в течение следующих нескольких часов".
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