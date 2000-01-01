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В Израиле пройдет крупнейшая конференция по технологиям 29.04 12:32   MIGnews.com

В Израиле пройдет крупнейшая конференция по технологиям

С вечера 28 апреля в израильских социальных сетях стали распространяться слухи о том, что в ближайшее время премьер-министр Биньямин Нетаниягу в ближайшее время выступит “с важным сообщением”.

Сегодня, 29 апреля, Нетаниягу выступил со следующим сообщением: “В Израиле пройдет крупнейшая в истории государства конференция по новым технологиям. Приедут министры науки Индии, Кении, Уганды, Чешской Республики и многих других стран. Они все приедут, чтобы поучиться у нас”.
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