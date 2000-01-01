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В Нацрат-Илит построят хай-тек парк | Фото: Thinkstock29.03 09:33   MIGnews.com

В Нацрат-Илит построят хай-тек парк

Министр экономики Израиля Эли Коэн объявил о создании нового "высокотехнологичного парка" в промзоне Ципорит под Нацрат-Илитом. Власти выделили на создание зоны хайтека 17 миллионов шекелей.

"Министерство экономики придает большое значение развитию промышленности и занятости в Израиле, особенно на периферии. Создание высокотехнологического парка в Ципорите приведет к региональному и промышленному развитию", - заявил Коэн.

По словам министра экономики, в ближайшие 5 лет будет построен 20-гектарный парк высоких технологи.

В настоящее время в промышленной зоне Ципорит работают 28 предприятий на территории в 4500 декаров (450 га). В общей сложности насчитывается порядка 3500 работников.
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