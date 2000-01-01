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3D-фото для всех: Facebook внедрил удобную функцию | Фото:01.03 01:52   MIGnews.com

3D-фото для всех: Facebook внедрил удобную функцию

Компания Facebook разрешила создавать 3D-фотографии на всех смартфонах.

О соответствующем нововведении сообщили в официальном блоге соцсети.

Впервые такая функция была запущена в 2018 году, однако была доступна только на новых устройствах с двойной камерой.

По словам представителей компании, теперь любое 2D-изображение можно сделать объемным, вне зависимости от того, было ли оно сделано с помощью новейшей камеры на Android или iOS-устройстве, или создано десятилетия назад и только сейчас загружено.

В Facebook хотят сделать технологию 3D-изображений доступной для всех пользователей, вне зависимости от того, каким телефоном они пользуются.


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