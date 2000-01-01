3D-фото для всех: Facebook внедрил удобную функцию
Компания Facebook разрешила создавать 3D-фотографии на всех смартфонах.
О соответствующем нововведении сообщили в официальном блоге соцсети.
Впервые такая функция была запущена в 2018 году, однако была доступна только на новых устройствах с двойной камерой.
По словам представителей компании, теперь любое 2D-изображение можно сделать объемным, вне зависимости от того, было ли оно сделано с помощью новейшей камеры на Android или iOS-устройстве, или создано десятилетия назад и только сейчас загружено.
В Facebook хотят сделать технологию 3D-изображений доступной для всех пользователей, вне зависимости от того, каким телефоном они пользуются.