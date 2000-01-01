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Израильский ученый обнаружил микропластик в молоке | Фото:29.02 15:16   MIGnews.com

Израильский ученый обнаружил микропластик в молоке

Израильский ученый обнаружил присутствие мельчайших пластиковых частиц в трех разных видах молока, сообщает Ynet. Многочисленные международные исследования показали, что микропластики (любой пластиковый фрагмент длиной менее 5 мм) обнаружили практически во всех экосистемах на Земле, а также в продуктах питания человека, таких как рыба, соль и пиво.

Микропластик образуется главным образом при вымывании пластиковых отходов в океаны и реки и при его разрушении из-за воздействия энергии волн, ультрафиолетового излучения, соли, ветра и других внешних воздействий.

Он стал настолько повсеместным, что может даже проникнуть в воздух, которым мы дышим.

Несмотря на то, что исследования еще не установили какой-либо прямой связи между потреблением микропластика и неблагоприятным воздействием на здоровье человека, уже начали проявляться его разрушительные воздействия на морские организмы.

Ноам ван дер Хэл, доктор наук в области окружающей среды в Университете Хайфы и нынешний сотрудник Mimshak в Министерстве внутренних дел, изучил различные виды коровьего молока на предмет микропластических частиц.

"Процесс был довольно простым. Я взял различные образцы молока из пластиковой бутылки, пластикового пакета и картонной тары и просверлил их через фильтры разных размеров. Благодаря этому я смог определить наиболее точное количество частиц в образце", - объясняет ван дер Хэл.

Как и предполагал ван дер Хэл, все три марки молока содержали микропластики в количестве от 10 до 200 частиц на образец.


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