30.01 00:13 MIGnews.com

Facebook разрешит пользователям скрывать личные данные

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Facebook запускает новые функции для защиты личных данных пользователей, добавив возможность внести изменения в соответствующем разделе настроек.В ближайшее время социальная сеть начнет показывать пользователям специальные уведомления, при нажатии на которые будет открываться вкладка "Проверка конфиденциальности" (Privacy Checkup). В ней пользователи смогут проверить все свои настройки конфиденциальности и при желании внести необходимые изменения. Об этом говорится в блоге компании.Кроме того, будет добавлена вкладка "Ваши действия вне Facebook" (Off-Facebook Activity), которая позволит узнать, какие сервисы и места делятся с компанией личной информацией пользователей.Facebook также будет отправлять пользователям уведомления о том, что их профилем пользуются сторонние сервисы для входа, и что они могут использовать заявленные в соцсети личные данные.