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Ученым впервые удалось получить гибрид свиньи и человека | Фото: Thinkstock29.01 04:47   MIGnews.com

Ученым впервые удалось создать гибрид свиньи и человека

Международная команда исследователей из японского университета Кинки впервые получила эмбрион, который является гибридом свиньи и человека. Как сообщает Cell, такого результата ученым удалось достичь, введя стволовые клетки человека в находящиеся на ранней стадии развития эмбрионы свиньи.

В результате они получили более 2 тысяч гибридов, которые подсадили в организм свиноматки. 150 эмбрионов развились в химеры – организмы, состоящие из генетически разнородных клеток. Присутствие человеческих клеток в химере было незначительным – примерно одна из 10 тысяч клеток.

Эмбрионам из свиньи и человека позволили развиваться в течение 28 дней, после чего их удалили из тела свиноматки.

Ученые надеются, что опыты по скрещиванию человеческих и свиных клеток в будущем позволят выращивать "идеальные" органы для трансплантации, полученные из собственных клеток реципиента и не несущие риск отторжения после пересадки. Также эксперименты в этой области могут привести к более безопасным и эффективным испытаниям новых лекарственных препаратов.
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