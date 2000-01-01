29.01 04:47 MIGnews.com

Ученым впервые удалось создать гибрид свиньи и человека

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Международная команда исследователей из японского университета Кинки впервые получила эмбрион, который является гибридом свиньи и человека. Как сообщает Cell, такого результата ученым удалось достичь, введя стволовые клетки человека в находящиеся на ранней стадии развития эмбрионы свиньи.В результате они получили более 2 тысяч гибридов, которые подсадили в организм свиноматки. 150 эмбрионов развились в химеры – организмы, состоящие из генетически разнородных клеток. Присутствие человеческих клеток в химере было незначительным – примерно одна из 10 тысяч клеток.Эмбрионам из свиньи и человека позволили развиваться в течение 28 дней, после чего их удалили из тела свиноматки.Ученые надеются, что опыты по скрещиванию человеческих и свиных клеток в будущем позволят выращивать "идеальные" органы для трансплантации, полученные из собственных клеток реципиента и не несущие риск отторжения после пересадки. Также эксперименты в этой области могут привести к более безопасным и эффективным испытаниям новых лекарственных препаратов.