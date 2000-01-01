29.12 06:35 MIGnews.com

Microsoft откажется оn Windows 7.

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Microsoft откажется от поддержки операционной системы Windows 7. Об этом сообщила поддержка компании в своем блоге. Это произойдет 14 января 2020 года.Помимо этого, компания отключит, техническую поддержку и обновление системы на базе службы Windows Update.22 октября 2009 года, когда Windows 7 только выпускалась, компания планировала поддерживать продукт 10 лет. Операционную систему можно будет активировать и устанавливаь и после 14 января 2020 года, однако пользователи таких гаджетов не будут получать обновления безопасности.