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Российскую армию вооружат новейшим пистолетом | Фото:29.12 00:31   MIGnews.com

Российскую армию вооружат новейшим пистолетом

Министерство обороны Российской Федерации в 2020 году примет на вооружение новейший пистолет "Удав", разработанный госкорпорацией "Ростех".

Об этом сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете "Красная звезда".

"Что касается стрелкового вооружения, то в текущем году завершены госиспытания пистолета "Удав". В следующем году ожидается принятие его на вооружение и начало серийной закупки", - сказал он.

В сентябре в Ростехе сообщили, что пистолет успешно прошел опытно-войсковую эксплуатацию.

Длина "Удава" - 206 мм, высота - 145 мм, ширина - 36 мм. Пистолет отличается относительно небольшой массой, которая в неснаряженном виде составляет 780 г, а в снаряженном - 980 г. Вместимость магазина "Удава" находится на уровне лучших мировых образцов и составляет 18 патронов.

Оружие использует мощные российские патроны калибра 9 на 21 мм. Это позволяет "Удаву" пробивать на дистанции 50 м броневую пластину толщиной 4 мм.


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