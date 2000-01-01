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Xiaomi анонсировал смартфон с `дырявым` экраном | Фото:28.12 23:22   MIGnews.com

Xiaomi анонсировал смартфон с "дырявым" экраном

Компания Xiaomi разрабатывает новый смартфон, который получит экран с отверстием для камеры.

Известно, что отверстие разместят в левом верхнем углу дисплея, при этом диаметр под камеру будет около 3 миллиметров.

Инсайдеры сообщают, что это будет флагман, с процессором Qualcomm Snapdragon 865 - восемь ядер Kryo 585 с частотой до 2,84 ГГц и ускоритель графикиAdreno 650.

Возможно смартфон получит и поддержку 5G c модемом Snapdragon X55.


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