28.12 23:22 MIGnews.com

Xiaomi анонсировал смартфон с "дырявым" экраном

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Компания Xiaomi разрабатывает новый смартфон, который получит экран с отверстием для камеры.Известно, что отверстие разместят в левом верхнем углу дисплея, при этом диаметр под камеру будет около 3 миллиметров.Инсайдеры сообщают, что это будет флагман, с процессором Qualcomm Snapdragon 865 - восемь ядер Kryo 585 с частотой до 2,84 ГГц и ускоритель графикиAdreno 650.Возможно смартфон получит и поддержку 5G c модемом Snapdragon X55.