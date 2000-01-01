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В России заговорили об испытаниях С-500 | Фото:28.12 13:46   MIGnews.com

В России заговорили об испытаниях С-500

Первые испытания зенитно-ракетной системы С-500 "Прометей" должны стартовать уже в 2020 году.

Об этом заявил заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко, сообщает российское издание «Красная звезда».

По его словам, в июле были в полном объеме завершены испытания ЗРК С-350 («Витязь-ПВО»), а в настоящий момент первый серийный образец С-350 уже передается в войска. Первый серийный образец С-500 армия должна получить к 2025 году.

Российский ЗРК С-500 планируется использовать для борьбы с баллистическими ракетами большой и средней дальности, его разработкой занимается концерн ВКО «Алмаз-Антей».


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