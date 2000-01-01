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Британцы показали дрона необычной формы | Фото:28.12 12:08   MIGnews.com

Британцы показали дрона необычной формы

Многие модели беспилотников выполнены по схожей конструкции – плоская рама с четырьмя электродвигателями, а вот британская компания Zero Zero Robotics пошла по другому пути и представила летательный аппарат V-Coptr Falcon с оригинальной конструкцией крыльев и всего двумя моторами.

Необычная V-образная форма не только не испортила характеристик дрона, но позволила увеличить время автономной работы за счет уменьшения количества двигателей и, соответственно, расходования заряда батареи на них.

Мало того, для удобства при транспортировке крылья и подвижные элементы бикоптера в "походном" положении прячутся в корпус. По заверениям производителя, дрон может продержаться в воздухе до 50 минут на одном заряде аккумулятора, а дальность управляемого полета составляет до 7 километров.



Благодаря продвинутой навигационной системе аппарат способен составлять карту окружающего пространства и избегать столкновений с препятствиями. Новинка уже доступна для предварительного заказа на сайте разработчика по цене 699 долларов (999 долларов после 31 декабря), старт продаж запланирован на февраль 2020 года.


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