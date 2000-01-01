29.12 05:28 MIGnews.com

Ученые узнали, зачем киты выпрыгивают из воды

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Ученые из Университета Квинсленда выяснили, для чего горбатые киты выпрыгивают из воды. Специалисты установили, что таким образом они общаются с представителями своего вида. Подробности исследования были опубликованы в научном журнале Marine Mammal Science.Прежде чем подтвердит свою гипотезу, исследователи провели наблюдения за поведением 95 групп горбачей в их естественной среде обитания, в том числе с помощью меток и акустического мониторинга.Исследователи установили, что увеличение шума и прыжков происходит именно тогда, когда в пределах 4 километрах поблизости находится другая группа представителей длинноруких полосатиков.Ученые пришли к выводу, что такое поведение относится к социальным функциям, поскольку, когда расстояние между группами увеличивается, указанная активность снижалась.Также авторы исследования отмечают, что горбатые киты с наибольшей охотой прыгают и шумят в том случае, когда группы объединяются или наоборот – разделяются. Аналогичное поведение отмечается и когда к группе примыкает новый кит. Кроме того отмечаются альтруистические черты характера млекопитающих - они часто защищают представителей других видов от нападения касаток.