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flickr 29.12 05:28   MIGnews.com

Ученые узнали, зачем киты выпрыгивают из воды

Ученые из Университета Квинсленда выяснили, для чего горбатые киты выпрыгивают из воды. Специалисты установили, что таким образом они общаются с представителями своего вида. Подробности исследования были опубликованы в научном журнале Marine Mammal Science.

Прежде чем подтвердит свою гипотезу, исследователи провели наблюдения за поведением 95 групп горбачей в их естественной среде обитания, в том числе с помощью меток и акустического мониторинга.

Исследователи установили, что увеличение шума и прыжков происходит именно тогда, когда в пределах 4 километрах поблизости находится другая группа представителей длинноруких полосатиков.

Ученые пришли к выводу, что такое поведение относится к социальным функциям, поскольку, когда расстояние между группами увеличивается, указанная активность снижалась.

Также авторы исследования отмечают, что горбатые киты с наибольшей охотой прыгают и шумят в том случае, когда группы объединяются или наоборот – разделяются. Аналогичное поведение отмечается и когда к группе примыкает новый кит. Кроме того отмечаются альтруистические черты характера млекопитающих - они часто защищают представителей других видов от нападения касаток.
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