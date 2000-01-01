Новый iPhone получит совершенно новую камеру

Модель iPhone, которая выйдет в 2017 году, может получить совершенно новый модуль двойной камеры с вертикальным расположением сенсоров. Об этом пишет ТСН со ссылкой на портал Macotakara.
Кроме новой версии камеры, источник рассказал о том, что девайс получит название iPhone 7s, хотя предполагалось, что в названии будет значиться цифра "8". Однако характеристики смартфона и камеры все еще не утверждены. Также подтвердился слух о намерениях выпустить три версии смартфона.
Кроме привычных модификаций с диагональю 4,7 и 5,5 дюйма, компания готовит 5-дюймовое устройство. Смартфон с таким экраном получит те же характеристики, как и другие два телефона.