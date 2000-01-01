Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com






Новый iPhone получит совершенно новую камеру | Фото: Thinkstock29.12 02:47   MIGnews.com

Новый iPhone получит совершенно новую камеру

Модель iPhone, которая выйдет в 2017 году, может получить совершенно новый модуль двойной камеры с вертикальным расположением сенсоров. Об этом пишет ТСН со ссылкой на портал Macotakara.

Кроме новой версии камеры, источник рассказал о том, что девайс получит название iPhone 7s, хотя предполагалось, что в названии будет значиться цифра "8". Однако характеристики смартфона и камеры все еще не утверждены. Также подтвердился слух о намерениях выпустить три версии смартфона.

Кроме привычных модификаций с диагональю 4,7 и 5,5 дюйма, компания готовит 5-дюймовое устройство. Смартфон с таким экраном получит те же характеристики, как и другие два телефона.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
03:36
Ученые: в России появилась более опасная версия ВИЧ
01:37
Туристы назвали самые дружелюбные страны в мире
00:20
Во Франции появилась улица "имени Брексита"
23:15
В Китае установили гигантского Трампа-петуха
22:17
Богатейшие люди мира разбогатели в 2016 году на $237 млрд
21:51
Charlie Hebdo сделал карикатуру на крушение Ту-154
21:33
Керри призвал Израиль вернуться к политике двух государств
21:21
Сионистский лагерь организовал праздник в честь Нового года
21:08
Организация ОБСЕ сообщила о кибератаке
20:45
Полиция допросит Нетаниягу
20:36
Брюссель: 14-летнего арестовали за изготовление взрывчатки
20:09
В Китае ликвидированы четыре смертника
19:59
Эксперт: второй самописец Ту-154 в отличном состоянии
19:23
Яир Лапид и Развозов поздравили активистов партии с Ханукой
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100
Система Orphus