29.11 07:03 MIGnews.com

Письмо Эйнштейна о Теории Всего продадут с аукциона

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Письмо физика Альберта Эйнштейна, в котором содержатся сложные сведения, свидетельствующие о его попытках открыть "Теорию всего", продадут в аукционе. Письмо будет выставлено на следующей неделе в аукционном доме Кедема в Иерусалиме по стартовой цене 20 000 долларов.Эйнштейн послал письмо в 1950 году своему другу, бывшему помощнику и коллеге, математику Эрнсту Габору Штраусу, в ответ на критику Штрауса его единой теории поля. Эйнштейн пришел к выводу, что пространство и время едины в самом начале, и провел десятилетия, создавая единую теорию поля, которая объединила бы фундаментальные законы, управляющие природой - гравитацию и электромагнитную энергию - в единую теоретическую структуру."Я рад, что вы так усердно работаете над вопросом совместимости", - писал Эйнштейн на немецком языке Штраусу. "Но я не думаю, что ваши опасения оправданы. Я хотел бы сформулировать доказательство, чтобы ваши письма были приняты во внимание".Затем Эйнштейн продолжил длинное научное объяснение для Штрауса, интерпретируя уравнения и решения коллеги. Хотя Эйнштейн посвятил последние 30 лет своей жизни разработке единой теории поля, ему в конечном итоге этого не удалось.Тем не менее, его усилия побудили других ученых к поиску, и его исследования в этой области являются одним из его самых важных вкладов в мир науки.