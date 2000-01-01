Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Письмо Эйнштейна о Теории Всего продадут с аукциона | Фото:29.11 07:03   MIGnews.com

Письмо Эйнштейна о Теории Всего продадут с аукциона

Письмо физика Альберта Эйнштейна, в котором содержатся сложные сведения, свидетельствующие о его попытках открыть "Теорию всего", продадут в аукционе. Письмо будет выставлено на следующей неделе в аукционном доме Кедема в Иерусалиме по стартовой цене 20 000 долларов.

Эйнштейн послал письмо в 1950 году своему другу, бывшему помощнику и коллеге, математику Эрнсту Габору Штраусу, в ответ на критику Штрауса его единой теории поля. Эйнштейн пришел к выводу, что пространство и время едины в самом начале, и провел десятилетия, создавая единую теорию поля, которая объединила бы фундаментальные законы, управляющие природой - гравитацию и электромагнитную энергию - в единую теоретическую структуру.

"Я рад, что вы так усердно работаете над вопросом совместимости", - писал Эйнштейн на немецком языке Штраусу. "Но я не думаю, что ваши опасения оправданы. Я хотел бы сформулировать доказательство, чтобы ваши письма были приняты во внимание".

Затем Эйнштейн продолжил длинное научное объяснение для Штрауса, интерпретируя уравнения и решения коллеги. Хотя Эйнштейн посвятил последние 30 лет своей жизни разработке единой теории поля, ему в конечном итоге этого не удалось.

Тем не менее, его усилия побудили других ученых к поиску, и его исследования в этой области являются одним из его самых важных вкладов в мир науки.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
06:26
Собака забежала в лисью нору и провела там три дня
06:00
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
05:51
Мужчина, которого считали убитым, выложил селфи в Facebook
03:01
Европарламент объявил чрезвычайное положение
02:00
Как избавиться от алкоголизма: найден странный способ
23:50
Дания злоупотребляла названием фета - ЕС подал в суд
22:37
В пешеходных зонах центра Брюсселя не купить алкоголь
21:16
Нетаниягу: Лапид хочет стать премьер-министром в ротации
20:49
Боливия возобновляет дипломатические отношения с Израилем
20:01
Ирак: за последние сутки застрелены 27 демонстрантов
19:56
Меркель упала на колени на сцене в Берлине
19:37
Власти выделят 40 млн шекелей на безопасность в поселениях
19:01
Яир Нетаниягу сравнил СМИ Израиля с пропагандой нацистов
18:50
Гогену надоела его жена: не сдохла, съехала с катушек
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus