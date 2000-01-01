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Созданы бактерии, которые `едят` только углекислый газ | Фото:28.11 15:01   MIGnews.com

Израиль: созданы бактерии, которые "едят" углекислый газ

Израильские ученые разработали бактерии, питающиеся исключительно углекислым газом.

Об этом сообщил научно-исследовательский Институт Вейцмана (WIS), передает Cell.

По словам ученых, бактерии, чья биомасса тела состоит из углерода, могут помочь в разработке будущих технологий для снижения накопления парниковых газов в атмосфере и в борьбе с глобальным потеплением.

Уточняется, что израильские ученые смогли "перепрограммировать" микроорганизмы E.coli (кишечная палочка), которые потребляют сахара и выделяют углекислый газ. Исследователи добавили гены в тот фермент, который преобразует СО2 в биомассу, и удалили гены, необходимые для переработки сахаров.

Затем бактерии оставили на 200 дней в лаборатории, после чего стало известно, что микробы успешно эволюционировали без привычных сахаров.

Исследователи полагают, что "здоровые" привычки микроорганизмов могут оказаться полезными для земли. Например, биотехнологические компании, которые используют дрожжевые или бактериальные клеточные культуры для производства химикатов, могут производить их в клетках, используя углекислый газ вместо большого количества кукурузного сиропа, используемого сегодня.


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