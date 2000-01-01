28.10 19:17 MIGnews.com

Почти 10 тысяч новых бизнес-джетов раскупят в течение 20-ых

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В течение 2020-ых годов транснациональные корпорации и богатейшие люди мира приобретут около 8000 частных самолетов, каждый из которых будет сжигать в 40 раз больше топлива в расчете на одного пассажира, чем регулярные коммерческие авиарейсы.Соответствующие данные опубликованы в отчете авиационной компании Honeywell Aerospace, передает The Guardian.Ожидается, что в 2019 году поднимутся в воздух около 690 новых бизнес-джетов, что на 9% больше, чем годом ранее. Причиной тому стало обновление авиапарка, выпущенными тремя крупнейшими в мире производителями частных самолетов.Несмотря на серьезный вред для окружающей среды, спрос на новые самолеты будет и дальше расти в будущем году.В течение следующего десятилетия в небо поднимутся еще 7600 самолетов, за которые покупателям придется выложить порядка $248 млрд. Одну пятую новых самолетов купят различные знаменитости и другие представители 1% богатейших людей мира. Кроме того, бизнес-джеты приобретают и крупными компании, чтобы доставлять свое руководство по всему миру. На сегодняшний день общий авиапарк насчитывает 4600 частных самолетов."Одновременно с появлением множества новых более экономичных моделей возникает потребность обновления парка самолетов. Таким людям нравится иметь новейшие и лучшие машины", - считает автор отчета, старший менеджер по маркетинговому анализу Honeywell Aerospace Гаэтан Хэндфилд.По его словам, новая линейка самолетов, выпущенных Bombardier, Gulfstream и Cessna, пользуется популярностью у покупателей, поскольку те расширили диапазон, позволяющий лететь без пересадок из Нью-Йорка в Пекин.