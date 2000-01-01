Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Почти 10 тысяч новых бизнес-джетов раскупят в течение 20-ых | Фото:28.10 19:17   MIGnews.com

Почти 10 тысяч новых бизнес-джетов раскупят в течение 20-ых

В течение 2020-ых годов транснациональные корпорации и богатейшие люди мира приобретут около 8000 частных самолетов, каждый из которых будет сжигать в 40 раз больше топлива в расчете на одного пассажира, чем регулярные коммерческие авиарейсы.

Соответствующие данные опубликованы в отчете авиационной компании Honeywell Aerospace, передает The Guardian.

Ожидается, что в 2019 году поднимутся в воздух около 690 новых бизнес-джетов, что на 9% больше, чем годом ранее. Причиной тому стало обновление авиапарка, выпущенными тремя крупнейшими в мире производителями частных самолетов.

Несмотря на серьезный вред для окружающей среды, спрос на новые самолеты будет и дальше расти в будущем году.

В течение следующего десятилетия в небо поднимутся еще 7600 самолетов, за которые покупателям придется выложить порядка $248 млрд. Одну пятую новых самолетов купят различные знаменитости и другие представители 1% богатейших людей мира. Кроме того, бизнес-джеты приобретают и крупными компании, чтобы доставлять свое руководство по всему миру. На сегодняшний день общий авиапарк насчитывает 4600 частных самолетов.

"Одновременно с появлением множества новых более экономичных моделей возникает потребность обновления парка самолетов. Таким людям нравится иметь новейшие и лучшие машины", - считает автор отчета, старший менеджер по маркетинговому анализу Honeywell Aerospace Гаэтан Хэндфилд.

По его словам, новая линейка самолетов, выпущенных Bombardier, Gulfstream и Cessna, пользуется популярностью у покупателей, поскольку те расширили диапазон, позволяющий лететь без пересадок из Нью-Йорка в Пекин.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:50
Ливанские протестующие выстроились в огромную живую цепь
18:03
Шакед: права подозреваемых попираются системой правосудия
17:32
Израиль может полностью перейти на солнечную энергию
16:10
Почему ПА запретила импорт израильских телят
15:44
Звезда "Сверхъестественного" арестован в Техасе
15:29
Иран о смерти главаря ИГИЛ: это еще не конец
14:58
ХАМАС дал ответ по поводу выборов в ПА
14:35
Нетаниягу предупредил Израиль об опасности иранских ракет
14:06
Ядерные переговоры с Саудовской Аравией продвигаются вперед
14:01
Десятки израильтян арестованы за рубежом за контрабанду ката
13:51
Шнуров о роспуске группы: Все обрадовались
13:34
Париж: пожар в лайнере компании El Al
13:30
Найден неожиданный способ распознавания рака
13:05
Египет наращивает атаки на Эрдогана
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus