Космический аппарат X-37B провел на орбите 780 дней
Секретный космический аппарат производства компании Боинг приземлился в космическом центре Кеннеди после 780 дней на орбите, побив предыдущий рекорд в 717 дней, 20 часов и 42 минуты и более, чем в три раза превысив ожидаемые от многоразового летательного аппарата 240 дней.
По словам главы офиса быстрого развития ВВС США Рэнди Уолдена, космическим аппаратом были выполнены "все поставленные задачи". Широкой общественности не раскрываются все детали по поводу содержимого грузов, доставленных на орбиту X-37B. Как правило, официальные лица дают лишь смутные намеки на содержимое находившегося на борту. Одним из них был термораспределитель, при помощи которого производились испытания "экспериментальной электроники", а также охлаждение тепловых трубок в условиях длительного космического полета, в то время как в рамках другого проекта, вероятно проводились испытания ионного двигателя с эффектом Холла. Также Уолден признал, что на космическом аппарате были развернуты "маленькие спутники". Об этом сообщает портал Engadget.
Также сообщается, что этот полет не станет последним для X-37B - уже запланирован шестой рейс, который должен стартоваьб с мыса Канаверал в 2020 году.