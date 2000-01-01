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Видео: автомату Калашникова устроили краш-тест | Фото:28.09 15:10   MIGnews.com

Видео: автомату Калашникова устроили краш-тест

Концерн "Калашников" провел экстремальный тест-драйв автомата АК-74М на способность выдержать режим безостановочной стрельбы очередями.

Соответствующий ролик обнародован на официальном YouTube-канале компании.

Для теста было подготовлено 26 магазинов емкостью 30 патронов. После завершения эксперимента автомат разобрали, чтобы узнать, как изменилась его структура – в частности, что случилось с дульным тормозом, стволом, газовой трубкой.

"Согласно требованиям Минобороны, автомат Калашникова должен выдержать 180 выстрелов в режиме безостановочной стрельбы очередями. Такой темп стрельбы не является нормальным для оружия и рано или поздно приводит к его разрушению", — сказано в описании.

После краш-теста АК-74М вышел из строя, воспроизведя 587 выстрелов. В частности, у него разорвало ствол, а в патроннике заклинило гильзу. Как стало ясно, автомат стандартной сборки может выдержать в три раза больший порог максимальной нагрузки в режиме непрерывной стрельбы, чем установленный
стандарт в 180 выстрелов.




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