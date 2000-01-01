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COVID-19: Moderna готовится к массовому выпуску вакцины | Фото:28.05 19:55   MIGnews.com

COVID-19: Moderna готовится к массовому выпуску вакцины

Американская биотехнологическая компания Moderna заключила контракт с фирмой CordenPharma на поставку липидов, которые используются при производстве экспериментальной вакцины от коронавируса COVID-19.

Компания хочет нарастить мощность для производства достаточного количества доз, чтобы удовлетворить ожидаемый мировой спрос, передает "Голос Америки".

Эксперты полагают, что до появления эффективной вакцины пройдет год-полтора с момента начала разработки. По мнению мировых лидеров, такое лекарство – единственный реальный способ перезапустить экономику после месяцев простоя из-за сдерживания распространения коронавируса. Но есть опасения, что некоторые страны, в числе которых США, попытаются накопить запасы вакцины.

В Moderna заявили, что потенциальная вакцина компании – первая, которую начали испытывать в Штатах. Уточнялось, что она защитные антитела были выработаны у небольшой группы здоровых добровольцев, а это, в свою очередь, дает надежду на ее эффективность.

"Этот контракт позволит увеличить объемы поставок липидов, используемых для производства наших продуктов с мРНК", – сообщил директор Moderna по техническим операциям и контролю качества Хуан Андрес.

Если вакцина окажется успешной, компания планирует поставлять миллионы доз в месяц в 2020 году и десятки миллионов в 2021 году.

Moderna также подписала 10-летний контракт со швейцарским производителем Lonza, чтобы ускорить процесс производства вакцины и выйти на миллиард доз в год. Между тем, акции фирмы в четверг выросли на 2%.


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