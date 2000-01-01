Intel запускает новые процессоры, разработанные в Хайфе
Во вторник американский технологический гигант Intel сообщил, что выпустил новое поколение процессоров, впервые применяющих на ПК масштабный искусственный интеллект. Процессоры были разработаны израильской командой Intel в Хайфе.
Новые процессоры Intel Core 10-го поколения с кодовым названием Ice Lake уже поставляются для ноутбуков и ПК. Процессоры будут в компьютерах к концу 2019 года, говорится в сообщении компании.
Процессоры основаны на технологии обработки 10-нанометрового технологического процесса компании, новой базовой архитектуры Sunny Cove и новой графической архитектуры Gen11
Они оптимизируют встроенные интеллектуальные функции, которые позволяют ПК быстро учиться и адаптироваться к тому, что делают пользователи. В заявлении говорится, что процессоры повысили производительность искусственного интеллекта, в два раза увеличили графическую эффективность и почти в три раза скорость беспроводной проводимости..