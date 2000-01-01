Глава израильского подразделения Microsoft уходит в отставку
Шелли Ландсманн, генеральный менеджер Microsoft Israel, заявила во вторник, что уйдет в отставку в июле после 22 лет работы в фирме, в том числе четырех лет в качестве главы подразделения в Израиле. Microsoft начала искать замену, говорится в сообщении компании.
В своей роли Ландсманн руководила и развивала локальные операции, в том числе в области облачных технологий: инициировала разработку технологий, помогающих компаниям и учреждениям переходить на облако.
Позиции, которые она занимала в фирме, включали директора государственного сектора, чтобы улучшить прозрачность с общественностью; руководство подразделением по обслуживанию предприятий; и менеджер финансового сектора здравоохранения и производства.
В письме к сотрудникам Ландсманн написала: "Я совершила самое длинное путешествие и самое длинное обучение. Microsoft - отличное место для работы, развития, приобретения друзей и партнеров по жизни. Прекрасная израильская команда оказывает технологическое влияние на каждого человека в стране, на организации, с которыми мы работаем, и на экосистему, партнеров и стартапы".
"Мне повезло, что за эти годы мне удалось поработать в Microsoft со многими людьми из Израиля и из-за рубежа и увидеть, как эта компания растет, изменяется, а также остается верной своему видению. Я горжусь ... влиянием, которое мы оказываем Израилем на глобальную Microsoft. После 22 лет я решил нажать "Обновить" и перейти к следующей главе", - Ландсманн.