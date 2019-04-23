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Дроны Wing будут доставлять продукты на дом | Фото:29.04 05:15   MIGnews.com

Дроны Wing будут доставлять продукты на дом

Служба доставки беспилотников Wing, которая принадлежит технологическому гиганту Google, намерена внедрить в реальность идею доставки коммерческих грузов на территории Соединенных Штатов благодаря одобрению Федерального управления авиации США.

Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщает VentureBeat.

Стоит отметить, что первый в мире сервис доставки еды и товаров с помощью беспилотных летательных аппаратов в ближайшем будущем станет реальностью.

Совсем скоро пользователи смогут с помощью мобильного приложения получать продукты, кофе и аптечные товары "в считанные минуты" и "прямо к порогу".

Ожидается, что изначально дроны будут доставлять товары на территории городов Крисченсберг и в Блэксберг (штат Вирджиния).

Беспилотник Wing представляет собой 14-роторный дрон с возможностью вертикального взлета и посадки. Он имеет Н-образную раму с прямым крылом и двумя продольными балками, на каждой из которых располагаются по шесть винтов, позволяющих дрону совершать вертикальный взлет и посадку, а также зависать над определенной местностью.

В компании отмечают, что полный заряд аккумулятора позволяет беспилотникам преодолеть значительное расстояние, достигая скорости в 120 километров в час.


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