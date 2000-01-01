Израиль планирует ввести налог для Google и Facebook
Налоговое управление Израиля представит новый план следующему министру финансов: налогообложение доходов интернет-гигантов, работающих в Израиле, включая Google и Facebook.
Об этом в воскресенье, 28 апреля сообщает портал Globes.
Кто будет следующим министром финансов, неясно, но амбициозный план налогообложения, который уже формируется, следует глобальной тенденции к введению налога на доходы мировых гигантов интернет-технологий, таких как Google и Facebook.
В течение некоторого времени рассматривалось законодательное изменение, и израильское налоговое управление решило, что, как только новый министр финансов вступит в должность, этот вопрос будет поднят и будет разработан план. Планируется обложить налогом 3-5% оборота этих компаний.
В последние годы этот вопрос стоит на повестке дня как часть глобальной тенденции к налогообложению интернет-компаний, которые не платят налог на свою деятельность во многих странах, потому что у них нет офисов или физической коммерческой деятельности на территории этих стран.
Ожидается, что в случае одобрения этого закона, Google и Facebook должны будут заплатить сотни миллионов шекелей налогов.
Эксперты прогнозируют, что налоговые поступления от этих и других компаний могут достичь 1 млрд. шекелей.