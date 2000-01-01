28.04 23:25 MIGnews.com

Ученые рассказали, как избавится от склонности к ожирению

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Международная группа ученых выяснила, что регулярные занятия спортом могут снизить негативное влияние генетических факторов, которые предопределяют склонность людей к ожирению.Результаты соответствующего исследования представлены в журнале PLOS Genetics.Эксперты пришли к выводу, что постоянные физические нагрузки снижают активность гена FTO, который повышает вероятность ожирения примерно на 30%.Специалисты проанализировали данные более 200 тысяч человек. Ученые пришли к выводу, что занятия спортом, по всей вероятности, изменяют активность FTO и других 11 генов, которые были открыты в ходе исследования и связаны с развитием ожирения.Выяснилось, что основным фактором, уменьшающим риск образования лишнего веса, остается физическая активность.