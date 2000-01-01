Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












28.04 23:25   MIGnews.com

Ученые рассказали, как избавится от склонности к ожирению

Международная группа ученых выяснила, что регулярные занятия спортом могут снизить негативное влияние генетических факторов, которые предопределяют склонность людей к ожирению.

Результаты соответствующего исследования представлены в журнале PLOS Genetics.

Эксперты пришли к выводу, что постоянные физические нагрузки снижают активность гена FTO, который повышает вероятность ожирения примерно на 30%.
Специалисты проанализировали данные более 200 тысяч человек. Ученые пришли к выводу, что занятия спортом, по всей вероятности, изменяют активность FTO и других 11 генов, которые были открыты в ходе исследования и связаны с развитием ожирения.

Выяснилось, что основным фактором, уменьшающим риск образования лишнего веса, остается физическая активность.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:30
Низкий уровень IQ увеличивает риск заболеваний сердца
21:44
Зидан призывает не голосовать на Марин Ле Пен
21:29
"Шалом Ахшаву" запретили приближаться к поселениям
21:26
Пентагон сообщил о ликвидации одного из лидеров Аль-Каиды
20:53
В Гиватаиме умер поэт-фронтовик Ион Деген
19:56
77-летний Аль Пачино опять крутит с 38-летней актрисой
19:32
По делу о коррупции Биби допрошен американский бизнесмен
18:27
Подозреваемый в теракте у автобуса Боруссии отрицает вину
17:58
Эдельштейн сорвал конференцию на "50-летие оккупации"
17:34
Половина немцев поддерживает переизбрание Меркель канцлером
17:18
Парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО
16:52
Ливанец пересек границу и добрался до Кирьят-Шмоны
16:28
Нетаниягу обвинил вице-канцлера Германии в бестактности
16:08
Турция договорилась с Россией о поставках С-400
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus