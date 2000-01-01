Ученые рассказали, как избавится от склонности к ожирению
Международная группа ученых выяснила, что регулярные занятия спортом могут снизить негативное влияние генетических факторов, которые предопределяют склонность людей к ожирению.
Результаты соответствующего исследования представлены в журнале PLOS Genetics.
Эксперты пришли к выводу, что постоянные физические нагрузки снижают активность гена FTO, который повышает вероятность ожирения примерно на 30%.
Специалисты проанализировали данные более 200 тысяч человек. Ученые пришли к выводу, что занятия спортом, по всей вероятности, изменяют активность FTO и других 11 генов, которые были открыты в ходе исследования и связаны с развитием ожирения.
Выяснилось, что основным фактором, уменьшающим риск образования лишнего веса, остается физическая активность.