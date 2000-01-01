Ученые нашли у человека новый орган

По данным издания, открытие было сделано случайно, во время эндоскопического обследования пациента – ему осматривали пищеварительную систему.
Как полагают ученые, эта сеть выполняет амортизирующие функции, защищая внутренние органы. В то же время, по предположениям исследователей, открытая сеть каналов может способствовать появлению метастазов рака. По каналам раковые клетки могут проникать в лимфатическую систему, через которую дальше распространяются по всему организму.
Исследовав другие участки тела, в частности, носовую полость, ученые нашли подобные сплетения каналов и там.
По словам ученых, каналы присутствуют практически во всех органах. Они содержат примерно пятую часть всей жидкости человеческого тела.
Ранее этот орган не был обнаружен, поскольку при стандартных методах исследования тканей происходил отток жидкости и разрушение волокон коллагена, потому он становился незаметным.
Также медики предполагают, что содержимое обнаруженных каналов может способствовать ранней диагностике рака.