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Ученые нашли у человека новый орган | Фото:29.03 02:27   MIGnews.com

Ученые нашли у человека новый орган

Американские ученые во время очередного исследования обнаружили в организме человека новый орган — сети микроскопических каналов, заполненных жидкостью и пронизывающих соединительную ткань органов.

Об этом в среду, 28 марта сообщает Scientific Reports.

По данным издания, открытие было сделано случайно, во время эндоскопического обследования пациента – ему осматривали пищеварительную систему.

Как полагают ученые, эта сеть выполняет амортизирующие функции, защищая внутренние органы. В то же время, по предположениям исследователей, открытая сеть каналов может способствовать появлению метастазов рака. По каналам раковые клетки могут проникать в лимфатическую систему, через которую дальше распространяются по всему организму.

Исследовав другие участки тела, в частности, носовую полость, ученые нашли подобные сплетения каналов и там.

По словам ученых, каналы присутствуют практически во всех органах. Они содержат примерно пятую часть всей жидкости человеческого тела.

Ранее этот орган не был обнаружен, поскольку при стандартных методах исследования тканей происходил отток жидкости и разрушение волокон коллагена, потому он становился незаметным.

Также медики предполагают, что содержимое обнаруженных каналов может способствовать ранней диагностике рака.
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