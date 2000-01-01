Из-за скандала: презентация технодетища Facebook отложена
На фоне скандала с незаконным сбором данных около 50 млн. пользователей руководство компании Facebook решило повременить с презентацией своего нового детища – смарт-колонок, которые собирались представить на техноконференции F8 в ближайшем мае.
Как сообщает Bloomberg, из-за недоверия пользователей презентация колонок, считывающих лица и распознающих голоса, может быть далеко не самой лучшей идеей. Люди попросту не решатся доверить еще больше личных данных корпорациям.
Впервые о смарт-динамиках от Facebook стало известно прошлым летом. На данный момент они являются одной из самых популярных категорий на рынке бытовой электроники. На сегодняшний день такие международные гиганты, как Google, Amazon, Lenovo и Apple имеют своих "представителей" в этой нише.
Предполагалось, что на F8 будут представлены две модели "умных" колонок: Aloha и Fiona. При этом первая должна была быть более крупной и c 15-дюймовым сенсорным экраном и технологией распознавания лица и голоса она предполагалась для видеочатов. О Fiona было известно меньше, и по информации инсайдеров она шла с Siri-подобным голосовым помощником.
На магазинные полки новинки должны были поступить осенью, но, поскольку была отложена их презентация, запуск продаж также откладывается.