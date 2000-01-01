28.03 20:55 MIGnews.com

Ученые: мыши живут с нами 15 тысяч лет

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По мнению американских ученых, дикие мыши проникали в поселения людей в районе Леванта (восточная часть Средиземноморья). Они воровали зерновые и семена, которые древние люди находили и хранили.Постепенно грызуны превратились в домашнюю мышь – животное, которое живет в домах людей и ворует еду.Сейчас благодаря этим отношениям мыши колонизировали практически все уголки земного шара. Грызунов можно встретить почти так же повсеместно, как и людей, как объясняет доктор Тома Куччи из Национального музея естественной истории в Париже.Он добавил, что мыши – одно из самых быстрораспространяющихся млекопитающих.Куччи изучает остатки зубов грызунов, которые были обнаружены на юге Леванта. По его мнению, мыши начали жить с людьми, как только те начали строить себе дома, то есть примерно 15 тысяч лет назад.Тысячи лет назад наши предки жили в круглых домах из грязи и камней. Они собирали дико растущие злаковые вроде ячменя и полбы и охотились на оленей и кабанов. Мыши в это время процветали, так как зерна было вдоволь, а хищников еще почти не было. Кошки и собаки появились в домах людей намного позже.В Леванте также были найдены свидетельства ранних случаев приручения человеком собак. Находили захоронения людей, где рядом с ними лежали щенки.По мнению доктора Джереми Сирла из Корнеллского университета, который никак не связан с этим исследованием, эти находки оказались прекрасным примером того, как мыши начали селиться вместе с людьми в эпоху, когда еще не начало развиваться сельское хозяйство, пишет BBC News.