Германия запретит въезд для дизельных машин

Власти Германии могут вводить заперт на въезд на территорию страны автомобилей с устаревшими дизельными двигателями. Данное решение принял Федеральный административный суд в Лейпциге.
Постановление суда распространяется на крупные города, такие как Штутгарт и Дюссельдорф. Власти этих городов смогут закрывать въезд в районы, которые наиболее страдают от загрязнения автомобилей, оснащенных старыми дизельными двигателями.
Постановление суда открывает перспективу аналогичных решений, касающихся и других городов Германии.
Федеральное правительство Германии и немецкая автоиндустрия выступают против подобного запрета.
Экологи предупредили об опасности, после того как стало известно, что в прошлом году в 70 городах Германии содержание оксидов азота в воздухе превышало установленные Евросоюзом предельно допустимые нормы.
Выхлопы дизельных автомобилей могут вызывать респираторные проблемы, и даже стать причиной преждевременной смерти.