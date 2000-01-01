28.02 10:05 MIGnews.com

Германия запретит въезд для дизельных машин

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Власти Германии могут вводить заперт на въезд на территорию страны автомобилей с устаревшими дизельными двигателями. Данное решение принял Федеральный административный суд в Лейпциге.Постановление суда распространяется на крупные города, такие как Штутгарт и Дюссельдорф. Власти этих городов смогут закрывать въезд в районы, которые наиболее страдают от загрязнения автомобилей, оснащенных старыми дизельными двигателями.Постановление суда открывает перспективу аналогичных решений, касающихся и других городов Германии.Федеральное правительство Германии и немецкая автоиндустрия выступают против подобного запрета.Экологи предупредили об опасности, после того как стало известно, что в прошлом году в 70 городах Германии содержание оксидов азота в воздухе превышало установленные Евросоюзом предельно допустимые нормы.Выхлопы дизельных автомобилей могут вызывать респираторные проблемы, и даже стать причиной преждевременной смерти.