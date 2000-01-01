28.02 21:38 MIGnews.com

Израильтянин доказал существование "черной материи"

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Новые свидетельства существования "темной материи" во Вселенной могут помочь решить одну из величайших тайн современной науки. И обнаружены они были главой кафедры астрофизики Тель-Авивского университета , о чем он сообщил в журнале Nature.На сегодняшний день известно, что наша Вселенная на 26% состоит из "темной материи", а 69% энергии в нашей Вселенной – это "темная энергия", о которых мы ничего не знаем. Профессор Баркана утверждает, что может привести некоторые характеристики этих загадочных веществ.В своей статье он описывает, как команда астрономов во главе с профессором Аризонского университета Джаддом Боуменом наткнулась на темную материю, используя космические радиоволновые сигналы.Радиосигнал, записанный при помощи нового радиоинтерферометра EDGES, является доказательством взаимодействия между нормальной материей и темной материей в ранней Вселенной. Сам радиосигнал был образован 180 млн. лет после Большого взрываЭто открытие является первым прямым доказательством существования темной материи и доказывает, что она состоит из сверхлегких частиц и может взаимодействовать с другими формами материи.Приведенные им результаты еще очень предварительные и требуют многолетней последующей работы, но могут изменить понимание темной материи и Вселенной и привести к появлению новых направлений в научных исследованиях.Боумен и его коллеги обнаружили радиоволновой сигнал на частоте 78 МГц, что в значительной степени согласуется с ожидаемым результатом, но у сигнала также обнаружили большую амплитуду, что указывает на то, что первичный газ был холоднее, чем ожидалось, что может быть объяснено взаимодействие водорода с холодной темной материей."Первые звезды во Вселенной начали излучать радиосигналы, а темная материя, столкнувшись с обычной (барионной) материей, охладила ее. Сверххолодный материал объясняет силу радиосигнала", - пишет в Nature Баркана.Он считает, темная материя привела к образованию специфических радиоволн, которые могут быть обнаружены при помощи большого массива радиоантенн, как, например, SKA (Square Kilometer Array) – крупнейшего в мире радиоинтерферометра, который пока что только строится."Наблюдение со SKA подтвердит, что первые звезды действительно взаимодействовали с темной материей", - заключил Баркана.