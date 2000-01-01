Ученые: мозг человека способен обучаться во сне

Израильским специалистам удалось установить, что человек может воспринимать новые знания во время сна.
Ранее учеными было доказано, что человеческий мозг закрепляет усвоенные им данные во время сна, однако новое исследование позволило сделать огромный шаг вперед в изучении работы мозга, сообщает Polit.info.
В ходе нового исследования специалисты провели необычный эксперимент: испытуемые во время сна нюхали приятные и неприятные запахи, при этом каждый аромат сопровождался определенным звуком.
После чего находящимся во сне добровольцам снова воспроизводили звуковые сигналы, анализируя одновременно с тем их дыхание.
В результате при звуке, который сопровождался приятным запахом в начале эксперимента, добровольцы делали глубокие вдохи, а при оповещение о неприятном запахе заставляло подопытных дышать чаще.
Ученые сообщили, что в будущем планируют использовать результаты данного исследования для лечения разного рода заболеваний, связанных со сном.