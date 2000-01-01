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Объявлена дата первого туристического полета к Луне | Фото: SpaceX/Flickr28.02 12:05   MIGnews.com

Объявлена дата первого туристического полета к Луне

Первый в истории туристический полет к Луне состоится уже в следующем году. Об этом на своем сайте сообщил организатор полета – космическая компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX.

От имени Маска в компании заявили о том, что в первом полете примут участие двое туристов. Их имена не раскрываются, известно лишь, что это будут не профессиональные астронавты, а частные лица, уже сделавшие "значительные денежные вложения".

"Эта программа - возможность для человечества вернуться в дальний космос впервые за последние 45 лет", - считает основатель SpaceX и Tesla, отметив, что это стало возможным благодаря сотрудничеству SpaceX с NASA.

Полет будет совершен на непилотируемом корабле Dragon 2 (Crew Dragon) с помощью тяжелой ракеты-носителя Falcon Heavy. На саму Луну садиться корабль не будет. Сейчас судно уже проходит испытания и в этом году совершит, как предполагается, первый непилотируемый полет.

Маск подчеркивает, что, хоть SpaceX и постарается сделать все возможное, чтобы обезопасить участников полета, но, в любом случае, исключить всю опасность невозможно. Но космические туристы отдают себе отчет в этом и полностью осознают, на что идут.
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