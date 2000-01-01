01.03 04:31 MIGnews.com

Российские ученые создали основу антидота против химоружия

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Российские ученые создали основу для нанозимов – новых наноразмерных препаратов, которые можно использовать как защиту от пестицидов и боевых отравляющих веществ. Разработка принадлежит сотрудникам химического факультета Московского государственного университета (МГУ). Результаты своего исследования они опубликовали в журнале Journal of Controlled Release.Разработкой занималась группа ученых-химиков под руководством профессора Александра Кабанова. Первые наноразмерные препараты начали разрабатывать более 30 лет назад. В 1990-х годах на рынке появились первые нанопрепараты для лечения рака.Группа Кабанова изучала адресную доставку в организм разрушительных для токсичных соединений ферментов с помощью нанозимов, а позднее – использование мицелл для доставки белков, в частности ферментов, в мозг.В 1994 году Кабанов и работавшие с ним ученые уехали в США и к 2010 году добились больших успехов в исследованиях. Как рассказал ученый, в это время профессор кафедры химической энзимологии МГУ Наталья Клячко предложила ему подать заявку на первый конкурс мегагрантов. Она предложила использовать разработанный учеными принцип для «улучшения» ферментов, разработанных коллегами в МГУ, чтобы в дальнейшем их можно было применять в медицине.Исследования проводились вместе с группой энзимологов МГУ под руководством доктора химических наук. Елены Ефременко. Эксперимент на крысах показал, что препарат эффективно защищает организм от летальных доз высокотоксичных пестицидов и даже боевого отравляющего вещества, например VX-газа.Кабанов отмечает, что такой подход прост и технологичен. В сочетании с хорошими результатами опытов на животных это дает надежду, что препарат может быть успешным и в клиническом применении.Помимо химиков из МГУ, в разработке участвовали ученые из 27-ого Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ и Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, США.