29.01 05:11 MIGnews.com

В Windows 10 добавили функцию звонков на смартфоны

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Компания Microsoft сделала доступную ранее только для участников программы тестирования Windows Insiders функцию приема и совершения звонков со смартфона через приложение Your Phone для операционной системы Windows 10 доступной для всех пользователей.Установить приложение на ПК можно бесплатно из Microsoft Store. Также требуется поставить клиент для смартфона.Сообщается, что приложение Your Phone доступно для смартфонов iOS и Android, однако большинство новых продвинутых функций, таких как улучшенная галерея, поддержка сенсорного экрана и другие, пока работают только на флагманских моделях Android.