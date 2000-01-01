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Ученые назвали самое заботливое животное в мире | Фото: Thinkstock29.01 02:33   MIGnews.com

Названо самое заботливое животное в мире

Калифорнийские ученые пришли к выводу, что слон является самым заботливым животным в мире.

Именно индийский символ занял первую строчку в рейтинге наиболее эмпатичных представителей фауны по результатам исследования, которое длилось на протяжении нескольких лет.

Ученые, проанализировав материалы, утверждают, что слоны являются самыми заботливыми животными в мире. Они проявляют гораздо больше участия и беспокойства по отношению к своим сородичам, чем остальные млекопитающие.

А подтверждает данную теорию несколько манер поведения, свойственны слонам в необычных ситуациях. К примеру, как выяснилось, что, когда слоны ощущают стресс, то начинают гладить друг друга, прижимаются, проявляют внимание и поддержку, помогая другим слонам справиться с переживаниями.

Также ученые заявили, что слоны являются самыми социальными животными. Более того, они имеют сильно развитую эмпатию, по сравнению с остальными представителями фауны.
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