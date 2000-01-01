28.12 00:40 MIGnews.com
Уничтожение моноблока iMac из пушки сняли на видео
В Сети появилось видео, в котором показано уничтожение старого моноблочного компьютера iMac с помощью гигантской трубы сгорания из Университета Пердью в США.
Как сообщает ТСН
, устройство, предназначенное для изучения процессов взрывного горения, было использовано в качестве пушки, которая выпускает продукты реакции со скоростью 1800 метров в секунду.
Выстрел был снят на высокоскоростную камеру.
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