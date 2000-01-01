27.12 19:28 MIGnews.com

Иранская система ПРО следит за 30 целями и перехватывает 12

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Иранские СМИ опубликовали клип с испытаний системы ПРО Ya Zahra-3. Производители говорят, что речь идет о мобильной системе, способной одновременно следить за 30 целями и перехватывать 12 из них.Ya Zahra-3 системой закодированного дигитального контроля, ее дальность действия составляет 150 км.Система была продемонстрирована в ходе масштабных маневров иранской армии в персидском Заливе.