27.12 19:28 MIGnews.com
Иранская система ПРО следит за 30 целями и перехватывает 12
Иранские СМИ опубликовали клип с испытаний системы ПРО Ya Zahra-3. Производители говорят, что речь идет о мобильной системе, способной одновременно следить за 30 целями и перехватывать 12 из них.
Ya Zahra-3 системой закодированного дигитального контроля, ее дальность действия составляет 150 км.
Система была продемонстрирована в ходе масштабных маневров иранской армии в персидском Заливе.
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