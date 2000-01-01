Действительно ли электромобили благоприятны для климата?
В ЕС 17 апреля 2019 года вступили в силу ограничения в отношении регулирования выбросов углекислого газа. С 2030 года европейские автопроизводители должны будут достичь среднего уровня выбросов транспортных средств составляющего лишь 59 граммов CO2 на километр, что соответствует расходу 2,2 литров топлива.
Еще в 2006 году средние выбросы для новых пассажирских транспортных средств, зарегистрированных в ЕС, составляли около 161 г/км. Поскольку автомобили стали меньше и легче, эта цифра упала до 118 г/км в 2016 году. Но этот средний показатель снова увеличился из-за увеличения доли рынка бензиновых двигателей, которые выделяют больше CO2, чем дизельные двигатели. К 2018 году средние выбросы вновь зарегистрированных автомобилей вновь возросли до чуть более 120 г / км, что в два раза больше, чем будет разрешено в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает The Guardian.
Даже самые талантливые инженеры не смогут создавать двигатели внутреннего сгорания, которые соответствуют предписанным стандартам. ЕС хочет сократить выбросы автопарка, форсируя переход на электромобили. В конце концов, в своей юридически обязывающей формуле для расчета выбросов автопарка, он просто предполагает, что электромобили не выделяют CO2 вообще.
Если компания не может производить электромобили и остается на текущем среднем уровне выбросов, ей придется заплатить штраф в размере около 6000 евро за каждый автомобиль или иным образом объединиться с конкурентом, который может производить электромобили.
Однако электромобили также выделяют значительное количество CO2, единственное отличие состоит в том, что выхлоп производится при удалении, то есть на силовой установке. До тех пор, пока электростанции, работающие на угле или газе, необходимы для обеспечения энергоснабжения, электромобили, подобно автомобилям ДВС, частично работают на углеводородах. И даже когда они заряжаются от солнечной или ветряной энергии, огромное количество ископаемого топлива используется для производства электромобилей в Китае, что компенсирует предполагаемое сокращение выбросов. Таким образом, вмешательство ЕС не намного лучше, чем устройство отключения системы контроля выбросов.