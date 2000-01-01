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Банки блокируют доступ со смартфонов Samsung | Фото:27.10 15:08   MIGnews.com

Банки блокируют доступ со смартфонов Samsung

После обнаружения ошибки сканера отпечатков пальцев Galaxy S10, несколько банков удалили свои приложения из устройства из-за проблем безопасности. NatWest и RBS удалили свои приложения из Google Play Store для пользователей Samsung Galaxy S10 после того, как выяснилось, что сканер отпечатков пальцев на смартфоне может быть обманут защитой экрана.

"Мы удалили приложение из Play Store для клиентов с устройствами Samsung S10", - написал в Твиттере NatWest. "Это связано с сообщениями о том, что существуют проблемы с безопасностью этих устройств. Мы надеемся, что наше приложение снова будет доступно вскоре после того, как проблема будет решена".

"Мы были в прямом контакте с клиентами, которые могут быть затронуты потенциальной проблемой безопасности Samsung, и рекомендовали им отключить аутентификацию по отпечатку пальца своего телефона до тех пор, пока не будет подтверждено исправление", - сказала представитель HSBC UK.

В Израиле был блокирован доступ компанией кредитных карточек MAX (бывшая леуми кард).


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