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НАСА впервые запечатлили поглощение звезды черной дырой | Фото:28.09 01:13   MIGnews.com

НАСА впервые запечатлели поглощение звезды черной дырой

НАСА впервые в истории запечатлели поглощение гигантской черной дырой звезды, пролетающей рядом. По словам исследователей в Astrophysical Journal, звезда, примерно размером с Солнце, была замечена на расстоянии 375 миллионов световых лет от сверхмассивной черной дыры, искривленной и закрученной в гравитационное притяжение .

Поисковый планетный телескоп НАСА, Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), впервые зафиксировал подробную временную шкалу от начала и до конца процесса поглощения.
Томас Холойен, астроном Института науки Карнеги, который руководил исследованием, сказал: "Это было действительно сочетание добра и удачи, а иногда это то, что нужно, чтобы подтолкнуть науку вперед".

Звезды притягиваются сверхмассивной черной дырой, если приближаются к ней слишком близко. Такие черные дыры обычно находятся в центре галактик, в том числе в центре Млечного пути. Гравитационные силы черной дыры разрывают звезду на части. Одна часть ее материи выбрасывается в космос, а остальная безвозвратно затягивается в черную дыру, образуя диск из горячего газа.


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