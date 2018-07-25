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Google заподозрили в замедлении YouTube 28.07 01:15   MIGnews.com

Google заподозрили в замедлении YouTube

По заявлению менеджера технических программ компании Mozilla Крис Петерсона, быстродействие YouTube в браузерах Firefox и Microsoft Edge примерно в 5 раз ниже, чем в Chrome.

Причина замедления работы портала в сторонних по отношению к Google веб-обозревателях связана с использованием сервисом API Shadow DOM v0, поддержка которого присутствует только в Chrome.

Shadow DOM v0 появился в YouTube лишь недавно, пишет 9to5 Google. Его добавили во время одного из последних редизайнов, и в этом находится ключ к решению проблемы.

Петерсон в соцсети посоветовал пользователям Firefox установить расширение YouTube Classic. Оно возвращает прежнее оформление сайта и отключает API Shadow DOM v0.
Google заподозрили в замедлении YouTube


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