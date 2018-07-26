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Астрономы впервые проверили теорию относительности Эйнштейна | Фото:28.07 00:22   MIGnews.com

Астрономы впервые проверили теорию относительности Эйнштейна

Близкий пролет звезды около сверхмассивной черной дыры в центре нашей Галактики позволил впервые напрямую проверить общую теорию относительности для экстремальных гравитационных полей. Результаты наблюдений подтвердили теорию гравитации Альберта Эйнштейна.

Об этом в пятницу, 27 июля сообщает Indicator.ru.

Статья с исследованиями опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Отметим, что, когда звезда S2 проходит на фоне черной дыры в центре Галактики, сильное гравитационное поле заставляет ее свет смещаться в сторону красной части спектра. Благодаря этому эффекту "линзы" астрономы и обнаружили гигантскую черную дыру в центре Млечного Пути, однако красное смещение – это то, чего так долго ждали.

Вокруг нее обращается несколько звезд, орбиты которых известны астрономам и за которыми те внимательно следят уже более 20 лет. И теперь ученые получили возможность с ее помощью проверить теорию относительности Эйнштейна.

Полученные данные о скорости и положениях звезды ученые сравнили с предсказаниями, сделанными на основе ньютоновской теории тяготения, общей теории относительности и другими теориями тяготения. Результаты сравнения не согласовались с теорией Ньютона, но зато прекрасно соотнеслись с ОТО.

"В нашей Солнечной системе мы можем проверять выполнение законов физики только в данный момент и при определенных условиях. И поэтому для астрономии так важно убедиться, что эти законы выполняются и в случае гораздо более сильных гравитационных полей", — подчеркивает значение открытия Франсуа Дельпланк, глава Отдела системной инженерии ESO.

Команда во главе с Рейнхардом Гензелем из Института физики Макса Планка в Гархинге, Германия, объявила об открытии на пресс-конференции. В группу входят ученые из университетов и исследовательских институтов в Германии, Франции, Португалии, Швейцарии, Нидерландах, США и Ирландии.


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