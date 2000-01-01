28.06 01:09 MIGnews.com

Intel распродает собственные патенты

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Согласно данным, Intel выставила на продажу пакет из 8500 патентов, связанных с разработками в области беспроводной передачи данных. Заявки на их приобретение будут рассматриваться до августа, при этом наиболее ценные идеи компания намерена оставить при себе.Что касается выхода Intel из сферы разработок модемов для смартфонов 5G, то основной заработок компании приносили поставки комплектующих для iPhone, пока Apple пребывала в разногласиях со своим основным поставщиком Qualcomm. Теперь же, после примирения, бизнес Intel не будет функционировать так хорошо, и сохраняется большая вероятность того, что его выкупит "яблочная" компания.Напомним, в середине мая Apple заявлял о том, что намеревается наладить производство собственных 5G-модемов. Однако, учитывая ряд обстоятельств, данное устройство появится не раньше 2025 года.