Elbit поставит наблюдательные вышки на границе США и Мексики

Израильская компания оборонной электроники Elbit Systems Ltd объявила сегодня о том, что ее дочерняя компания Elbit Systems of America, LLC, заключила контракт на 26 млн долларов с Погранично-таможенной службой США на установку интегрированной системы неподвижных опорных башен в районе пограничного патруля США – Каза Гранде (зона ответственности штата Аризона).Проект будет выполнен в течение одного года. На сегодняшний день Elbit Systems of America заключила ряд контрактов с CBP на установку таких систем в районах, охватывающих 200 миль от границы Аризоны и Мексики.Президент и исполнительный директор Elbit Systems of America Ранаан Горовиц сказал: “Elbit Systems of America гордится тем, что нас выбрали CBP и Tohono O'odham Nation”. Он подчеркнул, что “этот проект демонстрирует миссию компании по предоставлению инновационных решений, которые защищают и спасают жизни”. Об этом сообщает Globes.