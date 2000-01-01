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Подразделение израильской Elbit заключило контракт с США 27.06 18:03   MIGnews.com

Elbit поставит наблюдательные вышки на границе США и Мексики

Израильская компания оборонной электроники Elbit Systems Ltd объявила сегодня о том, что ее дочерняя компания Elbit Systems of America, LLC, заключила контракт на 26 млн долларов с Погранично-таможенной службой США на установку интегрированной системы неподвижных опорных башен в районе пограничного патруля США – Каза Гранде (зона ответственности штата Аризона).

Проект будет выполнен в течение одного года. На сегодняшний день Elbit Systems of America заключила ряд контрактов с CBP на установку таких систем в районах, охватывающих 200 миль от границы Аризоны и Мексики.

Президент и исполнительный директор Elbit Systems of America Ранаан Горовиц сказал: “Elbit Systems of America гордится тем, что нас выбрали CBP и Tohono O'odham Nation”. Он подчеркнул, что “этот проект демонстрирует миссию компании по предоставлению инновационных решений, которые защищают и спасают жизни”. Об этом сообщает Globes.


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