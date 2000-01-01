27.06 13:26 MIGnews.com

Google и Baidu против израильского робо-такси Mobileye

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а прошлой неделе новый гендиректор Intel Боб Свон посетил Израиль.Он заявил, что парк автономных электромобилей будет ездить по дорогам Израиля в 2020 году в рамках испытаний по запуску службы роботизированного такси в Израиле. Проект осуществляется при сотрудничестве с группой Volkswagen и Champion Motors, израильским импортером VW.Mobile-as-a-Service, в отличие от частных авто, является большой бизнес-надеждой мирового рынка автономных транспортных средств. В отличие от частного беспилотного транспорта, который станет прерогативой богатых, если он вообще будет доступен, автономные услуги такси будут привлекать значительные государственные субсидии в ближайшие годы.Ожидается, что эти субсидии покроют стоимость разработки (на первом этапе в Израиле нет субсидий), будут приносить прибыль и удовлетворять инвесторов. Одним словом, прямой и косвенный рынок будет исчисляться десятками миллиардов.Живой интерес, который вызывают беспилотные электротакси, выходит за рамки автомобильной промышленности. Он распространяется на крупные IT-компании, такие как Google и Baidu. Google активно работает на этом рынке через свою дочернюю компанию Waymo, которая до сих пор ориентирована на США. Baidu хочет стать лидирующим участником MAAS на огромном китайском рынке транспортных услуг и в других регионах.Эти компании захватили много отраслей и имеют неисчерпаемые ресурсы. Они могут себе позволить себе поглотить убытки и многомиллиардные инвестиции, чтобы получить то, что им необходимо. Для примера: последние квартальные инвестиции в Waymo, о которых Google сообщила через свою материнскую компанию Alphabet, составили 1,2 млрд долларов.Компании такого калибра не любят новых конкурентов. Однако несколько недель назад корпорация Intel официально объявила, что ее дочерняя компания Mobileye становится поставщиком второго уровня в области усовершенствованных систем помощи водителю (ADAS) для подразделения, которое будет предлагать сторонним клиентам полное программное и аппаратное решение для автономных транспортных услуг на основе серийных моделей авто. Подтверждением является проект, который в настоящее время разрабатывается в Израиле в сотрудничестве с Volkswagen.Предсказуемо, что объявление не было воспринято конкурентами спокойно. Первым ответом стало символичное заявление Waymo, которое было оглашено в период визита Свона в Израиль. Waymo объявило целью соглашения на первом этапе разработку полного пакета инфраструктуры MAAS с акцентом на рынок Франции и Японии.Несколько дней спустя Baidu предприняла еще более агрессивные действия. Компания объявила, что она завершила разработку полного автономного транспортного средства 4-го уровня. Управление Apollo Lite полностью основано на камерах и машинном зрении. Baidu подчеркнула, что система авто может “обрабатывать огромные объемы информации”, и что она уже успешно прошла эксплуатационные испытания на дорогах Китая.Пока невозможно узнать, является ли заявка компании реальной, и действительно ли эта система созрела и готова к массовой коммерциализации по разумной цене. Предполагая, что если это правда, Baidu взрывает бомбу на мировом рынке. Впервые за 15 лет кто-то пытается бросить вызов гегемонии Mobileye в области ADAS на базе камер и чипов для машинного зрения, на которых основано ведущее положение Mobileye в отрасли.В прошлом году Mobileye присоединилась к впечатляющей международной базе данных Baidu, в которую входят авто- и IT-компании, поддерживающие открытую операционную систему Apollo. Она также подписал соглашение об установке своей модели обеспечения безопасности в системе. Однако, в то время Mobileye была только поставщиком второго уровня. Сегодня она является подрядчиком комплексных решений, имеет значительную долю на автомобильном рынке Китая и хочет предложить китайским компаниям полный комплект решений для MAAS, которые в будущем будут конкурировать с решениями Baidu.Добавьте к этому тот факт, что Mobileye является филиалом американской компании, и китайцам совсем не нравится подход Mobileye к “черному ящику”. Они не предоставляют доступа к исходному коду его системы.Не удивительно, если действия Baidu будут предприняты при поддержке правительства Китая, учитывая его цель покончить с зависимостью от американской индустрии чипов. В любом случае, проект автономного такси Израиля разжег мировую войну. Об этом сообщает Globes.