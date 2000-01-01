В Китае будут использовать приложение для борьбы с COVID-19
В Китае предложили разработать приложение для отслеживания коронавируса, использующее цветовую кодировку для обозначения населения, что позволит властям отслеживать, сколько граждане тренируются, спят, пьют и курят.
Приложение будет присваивать каждому жителю цветовой код от 0 до 100, который затем будет использоваться для выдачи разрешений или запретов на вход в общественные здания или использования общественного транспорта. Об этом сообщает портал Vice.
Предложение было встречено беспрецедентной волной критики: граждане утверждают, что оно станет частью уже антиутопической системы наблюдения Пекина, которая используется для мониторинга и отслеживания онлайн и офлайн активностей граждан.
Сообщается, что еще в феврале китайское правительство ввело обязательное приложение для отслеживания для борьбы с распространением коронавируса. Приложение, которое было разработано совместно китайскими техническими гигантами Tencent и Alibaba, присваивает каждому пользователю зеленый, желтый или красный статус в зависимости от того, куда они путешествовали или были ли они в контакте с подтвержденными случаями.