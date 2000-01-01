27.05 20:05 MIGnews.com

Северный полюс Марса скрывает под собой поразительный водоём

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При недавнем исследовании северной полярной шапки Марса, учёные с помощью проникающего в землю радара обнаружили внушительный по объёму резервуар замёрзшей воды, укутанный множественными слоями песка. При этом отмечается, что этого «месторождения» льда при таянии может хватить для погружения всей планеты в воду.Сотнями миллионов лет данное скопление замёрзшей воды образовывалось в северной песчаной местности Марса примерно на глубине в 2 км. Ранее учёные предполагали, что в основном в этом месте находятся песчаные дюны. Также по оценкам видимых котловин выдвигались догадки о 50% водяного льда по объёму этих дюн.Новое открытие может рассказать нам немного больше о водяном льде, расположенном в другом месте на Марсе, особенно в более низких широтах.