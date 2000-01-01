27.05 18:51 MIGnews.com

В израильские стартапы пищевых технологий вложат $100 млн

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Новый консорциум венчурных компаний и производителей продуктов питания совместно инвестирует до 100 миллионов долларов в израильские сельскохозяйственные и продовольственные стартапы. Этот шаг знаменует собой создание «крупнейшего консорциума, нацеленного на продвижение инноваций FoodTech и AgTech в Израиле», говорится в сообщении компании.Членами группы являются Finistere Ventures LLC, американская венчурная фирма, которая инвестирует в компании, занимающиеся сельскохозяйственными технологиями на ранних стадиях развития; Основанное в Иерусалиме акционерное краудфандинговое предприятие OurCrowd; Tnuva, крупнейший производитель продуктов питания в Израиле; и Tempo Beverages Ltd., израильская компания по производству напитков.Внимание будет уделено всей цепочке продуктов питания и напитков - от альтернативных белков и улучшения питательной ценности до функциональных ингредиентов и эффективности цепочки поставок. Партнерство также будет претендовать на работу инкубатора, который строится в северном городе Кирьят-Шмона.Вместе с тем Finistere, OurCrowd, Tnuva и Tempo будут активно поощрять, поддерживать и инвестировать в израильских предпринимателей, создающих компании в сфере сельского хозяйства и пищевой цепи, говорится в заявлении.«Израиль стал ведущим центром инноваций в сфере продуктов питания и агротехники», - говорится в заявлении соучредителя и партнера Finistere Ventures Арамы Кукутай.