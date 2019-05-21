28.05 02:15 MIGnews.com
В Apple переработали клавиатуру-"бабочку"
Компания Apple объявила, что выпустила новые версии своих ноутбуков MacBook Pro с более быстрыми чипами Intel и еще весомым изменением клавиатуры, которое устранит проблемы с залипанием клавиш.
Внешний дизайн ноутбуков не изменился.
Ранее ряд ноутбуков Apple подверглись критике за дизайн клавиатуры, которая, по словам пользователей, легко ломается и приводит к залипаниям клавиш. Apple извинилась за эти проблемы с клавишами.
По словам Apple, новые ноутбуки MacBook Pro имеют обновленный дизайн клавиатуры с "новыми материалами", которые должны улучшить ее производительность, пишет CNBC
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Apple также сообщила, что старые ноутбуки MacBook Pro получат право на бесплатное обслуживание своих клавиатур в рамках расширенной программы компании.
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