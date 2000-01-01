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Ученые выяснили, в какую погоду плохо спится | Фото: Thinkstock28.05 05:32   MIGnews.com

Ученые выяснили, в какую погоду плохо спится

Повышение температуры воздуха в ночное время отрицательно сказывается на качестве сна, сокращая его. К такому выводу пришли специалисты Калифорнийского университета в Сан-Диего, сообщает Eurekalert!

В исследовании, длившемся в течение девяти лет, приняли участие 765 тысяч жителей США. Ученые сравнивали данные людей о бессонных ночах с наблюдениями за температурой воздуха, предоставленными Национальным центром экологической информации.

По словам сотрудника университета Ника Обрадовича, аномальное повышение температуры в ночное время всего на один градус по Цельсию приводит к тому, что в месяц на каждые 100 человек приходится три бессонные ночи.

Отмечается, что возрастные люди больше зависят от температуры воздуха. Так, люди в возрасте 65 лет и старше в два раза больше страдают от проблем со сном, чем молодежь.
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